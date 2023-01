Polícia prende acusado de tentar roubar o Xeretas Bar, em Guarabira

A polícia militar do 4ºBPM efetuou a prisão de um homem após ter sido flagrado no cometimento de um furto a um estabelecimento comercial na cidade de Guarabira. Por volta das 23h, o COPOM do 4obpm recebeu uma denúncia de uma tentativa de arrombamento a um estabelecimento comercial localizado na Rua Augusto de Almeida onde um indivíduo magro, de bermuda jeans, munido de um saco branco e um instrumento de ferro, tipo pé de cabra, tentava arrombar o estabelecimento comercial “Xeretas Bar”, momento em que, percebeu estar sendo observado e teria se evadido em direção à feira livre/armazém Paraíba.

Diante da situação, a guarnição realizou rondas e diligências no sentido de localizar o acusado nas ruas adjacentes, entretanto, ao se aproximar do estabelecimento comercial (Xeretas Bar), a guarnição observou que os cadeados haviam sido danificados e que uma das trancas/ferrolho havia sido arrancada e encontrava-se caída na calçada. Imediatamente, a guarnição desembarcou e tomou posição para fazer a averiguação no interior da loja. Ao abrir a porta, que se encontrava encostada, a guarnição flagrou o denunciado que revirava o interior do estabelecimento e já havia subtraído, e alojado em um saco que trazia, um notebook da marca Itautec e uma maquineta de cartão Pagbank. O acusado foi identificado apenas por Mergulhão e disse que é oriundo da cidade de Guarabira e que não portava e não possuía documentos pessoais e que atualmente vivia em situação de rua, não possuindo endereço.

Diante da situação, o acusado foi conduzido preso à delegacia plantonista da cidade de Guarabira juntamente com o material apreendido para os devidos procedimentos.

