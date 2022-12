PRESOS ACUSADOS DE ROUBAR LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM GUARABIRA

Um homem de 43 anos foi preso pela polícia militar do 4obpm após ter furtado uma loja de material de construção. Por volta das 22h50, uma guarnição de Rádio Patrulhamento fazia rondas quando foi acionada por um cidadão o qual relatou que dois indivíduos conhecidos como “DA BAHIA” e “COCA DA FAIXA DA PISTA”, tinham acabado de furtar algumas caixas de cerâmica do Atacadão Casa e Construção ao lado da Di Aço.

Após receber as informações, a guarnição realizou diligências e conseguiu localizar um dos suspeitos no Bairro João Cassimiro, vulgo “Da Bahia”, o qual levava, em seus ombros, uma caixa de cerâmica. Em seguida, ao se dirigir à Loja Atacadão Casa e Construção, a guarnição observou que havia uma lona danificada, com um rasgão, a qual cobria uma pilha de cerâmica e que havia um espaço faltando em torno de três caixas. No local, havia uma grade de ferro para proteger as referidas mercadorias e que só era possível adentrar pulando o obstáculo, como também, para retirar tal mercadoria, o acusado teria que ter a ajuda de outra pessoa que possivelmente seria o segundo suspeito conhecido por “COCA DA FAIXA DA PISTA” o qual tomou destino ignorado.

Diante da situação, o material foi apreendido e o acusado encontrado foi conduzido preso à delegacia plantonista da cidade de Guarabira onde foi autuado em flagrante por crime de furto.

