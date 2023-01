Polícia prende chefe de facção mais procurado de João Pessoa em bairro de luxo em Pernambuco

A Polícia Civil da Paraíba prendeu nessa quinta-feira, 26 de janeiro, um dos maiores traficantes do estado. A prisão foi divulgada nesta sexta-feira (27). O preso é chefe de uma facção criminosa e foi capturada em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco, após dez meses de investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de João Pessoa. Foragido da justiça, o criminoso é condenado a 31 anos de prisão, por vários crimes.

As investigações para a captura do traficante começaram em abril de 2022 e foram realizadas em cinco fases. As primeiras ações foram direcionadas a uma localidade conhecida como “Rua da Poeira”, por trás de um shopping no bairro de Mangabeira, na Capital. Pontos de droga localizados no bairro da Penha e no município do Conde também foram alvos das investigações, durante esses dez meses de trabalho investigativo para capturar o traficante.

Após vários levantamentos, os investigadores da DRE descobriram o endereço onde o foragido estava morando, em Jaboatão. De acordo com o delegado Aldrovilli Grisi, as cinco fases da operação resultaram em 14 mandados de busca e apreensão, seis mandados de prisão e nove prisões em flagrante.

“Todas essas ações policiais tinham o objetivo final de localizar e prender esse criminoso de hoje, que era o principal chefe da facção criminosa em liberdade. Essa prisão, inevitavelmente, impacta consideravelmente nas estruturas dessa quadrilha”, disse o delegado.

Luxo e carro blindado

Os investigadores da DRE já estavam em Pernambuco há uma semana. Nessa quinta-feira, 26, eles surpreenderam o traficante na saída de uma academia de luxo, na região metropolitana de Recife. A delegada Viviane Magalhães informou que o traficante residia em um condomínio luxuoso em Pernambuco, de frente para o mar, e nem mesmo a família do foragido sabia desse endereço.

“Ele se espantou com as nossas equipes, ao ouvir voz prisão em um lugar onde sequer familiares próximos seus conheciam. É, sem dúvidas, uma das mais importantes prisões dos últimos anos para a segurança pública da Paraíba, considerando-se o poder econômico e de influência desse alvo. Inclusive, ele estava em um carro blindado quando foi preso”, destacou Viviane.

O traficante será encaminhado ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da justiça. A Polícia Civil continua investigando outros membros da facção criminosa, muitos já identificados.

ClickPB

