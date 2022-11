Polícia prende deficiente físico com pistola e apreende droga escondida em ursos de pelúcia

A Delegacia de Repreensão as Ações Criminosas (Draco) da Paraíba, prendeu na manhã desta quinta-feira (24) um deficiente físico com drogas e uma pistola, em João Pessoa. Apesar da dificuldade de locomoção, o acusado agiria à serviço do crime, inclusive conforme apurou o ClickPB, para despistar uma possível ação polícial, o homem escondia a droga dentro de ursos de pelúcia.

De acordo com a Polícia Civil, entre o material ilícito dentro dos objetos de pelúcia estavam maconha, crack e cocaína. A prisão aconteceu no bairro de tambiá. O homem está à disposição Confira imagens da prisão e apreensão:

