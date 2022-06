Polícia prende dupla por porte ilegal de arma de fogo no Cristo, em João Pessoa

Dois homens foram presos, na madrugada deste domingo (26), por porte ilegal de arma de fogo, em João Pessoa. A ação foi registrada no bairro do Cristo Redentor. Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) realizavam rondas, quando se depararam com a dupla em uma motocicleta. Um deles, o garupa, estava com um revólver.

Os dois, percebendo a presença policial, tentaram abandonar a arma de fogo na via pública, mas sem sucesso. Após a ordem de parada, foi realizada a abordagem policial e encontrado o revólver calibre 38.

Os suspeitos, que possivelmente estariam cometendo roubos no bairro, foram detidos e a arma, além da motocicleta utilizada, apreendida. O caso foi apresentado na Central de Flagrantes.

clickpb