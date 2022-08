Polícia prende em flagrante homem que tentou matar esposa a facadas em Teixeira, na Paraíba

Guarnições foram enviadas ao local e o acusado foi localizado com a arma do crime ainda em mãos.

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que tentou matar a esposa a facadas, na tarde desta terça-feira (23), em Teixeira, na Paraíba. A prisão foi realizada por policiais da 4ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam denúncia de que uma tentativa de feminicídio ocorreu no bairro Três Postes, em Teixeira. Guarnições foram enviadas ao local e o acusado foi localizado com a arma do crime ainda em mãos.

A vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital de Patos, mas não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

