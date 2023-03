Polícia prende em Solânea acusado de assaltar bancos e fazer um túnel em sua residência

A Polícia Civil da 21ª Delegacia Seccional em Solânea, com apoio de Policiais Militares, 7 CIPM, prenderam na manhã desta quinta-feira (30), acusado de realizar diversos roubos na zona rural de Solânea, Bananeiras e cidades vizinhas, sempre agindo com muita violência contra as vítimas, chegando a agredir idosos e até uma mulher grávida na ocasião em que fez uma família inteira refém.

JORGE LUIZ FELIX BRAGA, conhecido como JORGINHO, 26 anos, teve sua quadrilha desmantela pela polícia civil há 3 anos, quando consegui foragir para o Estado do RN, época em que seus comparsas foram presos.

A polícia havia descoberto a existência de um túnel em uma residência utilizada pelo acusado que, de acordo com as investigações, serveria de apoio para assaltantes de bancos que agiam na região do Curimataú paraibano.

JORGINHO deixou o Estado do RN e regressou a Paraíba em meio a crise de segurança que afeta o Estado vizinho e aqui já estava praticando roubos, especialmente nas cidades de Casserengue e Arara.

O alvo estava escondido em um sítio em Solânea, sendo aprendido com ele um arma de grosso calibre, cal 12, munições, roupas camufladas, binóculo, rádios de comunicação, tudo material utilizado em roubos.

