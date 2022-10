Polícia prende foragidos envolvidos com assalto a banco e tráfico de drogas na Paraíba

As prisões foram realizadas pela Polícia Civil, através da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio da Capital (DCCPAT), em ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Dois foragidos da Justiça considerados de alta periculosidade foram presos nesta quinta-feira (20), em João Pessoa e em Mamanguape. As prisões foram realizadas pela Polícia Civil, através da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio da Capital (DCCPAT), em ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações da Polícia Civil, um dos suspeitos foi identificado pela alcunha “Vitor RN”. Ele é foragido do sistema penitenciário da Paraíba, com mandado de prisão em aberto por assalto a estabelecimentos bancários. Procurado em três estados, o suspeito foi identificado por policiais quando passou em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mamanguape.

Outro suspeito, foragido da Justiça do estado do Acre, tem mandado de prisão em aberto por envolvimento com organização criminosa conhecida nacionalmente. A prisão foi realizada no bairro da Torre. Os policiais localizaram o suspeito em um imóvel utilizado como laboratório de entorpecentes. O suspeito flagrado iniciou confronto com os policiais, que reagiram e atingiram o suspeito.

O suspeito foi socorrido com vida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, sob custódia. Na residência utilizada como laboratório de entorpecentes, foram apreendidas munições e documentos falsos.

