Polícia prende grupo criminoso que cometia assaltos em Mamanguape, Itapororoca e Curral de Cima, na Paraíba

A Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de cometer assaltos, agressões e tentativas de homicídio em Mamanguape, Itapororoca e Curral de Cima, na Paraíba. Os mandados de prisão foram cumpridos em ações conjuntas da Polícia Civil de Mamanguape e de policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) de João Pessoa.

De acordo com informações do Delegado Sylvio Rabello, foram instaurados mais de vinte procedimentos contra os suspeitos e mandados de prisões expedidos. Contra os suspeitos pesam as acusações de vinte assaltos nos municípios de Mamanguape, Itapororoca e Curral de Cima, agressões nas vítimas, disparos de arma de fogo e tentativa de homicídio, espancamentos e violência contra a mulher.

Com os suspeitos foram apreendidas armas de fogo e munições e dois automóveis.

