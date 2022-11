Polícia prende homem por transporte ilegal de mais de 1.000 litros de combustível em Cabedelo

Um homem foi preso na noite de ontem (04) dirigindo um veículo com cerca de 1.220 litros de líquido semelhante a combustível no município de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. Conforme apurou o ClickPB, uma guarnição realizava rondas em uma via paralela a BR 230 quando se depararam com um veículo que tentou empreender fuga.

Ao abordarem o motorista foi constatado o material no interior do veículo de passeio, em diversos galões. De acordo com a força tática da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o homem foi conduzido para a central de polícia de João Pessoa. Lá ele foi atuado pela Lei de Crimes Ambientais e pelo crime de receptação.

Há menos de um mês, uma outra abordagem da PM também resultou na apreensão de mais de 1.000 litros de combustível e na detenção de quatro homens, no bairro do Jacaré.

