Polícia prende integrante de facção criminosa durante operação em Santa Rita

Policiais militares da Força Regional prenderam, na madrugada deste domingo (26), um suspeito de integrar uma facção criminosa, durante uma operação na cidade de Santa Rita.

A Polícia Militar recebeu informações de que alguns homens da Comunidade do Onze estariam se organizando para realizar um ataque na Comunidade do Cadeado. Policiais da Força Regional estavam em rondas na área quando se depararam com alguns suspeitos, momento em que houve uma intensa troca de tiros com os policiais.

Na ação, os policiais conseguiram prender um dos suspeitos e os outros conseguiram fugir. Com ele, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, uma pistola, calibre 380, dois revólveres calibre 38, um revólver calibre 32, duas balanças de precisão, um rádio comunicador, dinheiro, além de drogas.

O suspeito e todo material apreendido foram conduzidos para a Central de Flagrantes. As buscas por outros suspeitos continuam no local.

