Polícia prende integrante de facção e consegue evitar quatro homicídios na região de Mamanguape

A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia Seccional de Mamanguape, em ação conjunta com a Polícia Militar na região, conseguiu prender na manhã desta segunda-feira, 28, um criminoso de alta periculosidade que estava prestes a cometer quatro homicídios na área da Baía da Traição, cidade onde o suspeito foi preso.

Segundo o delegado Sylvio Rabelo, o homem faz parte de uma facção criminosa e as investigações apontaram para no dia de hoje ele iria cometer dois homicídios na região, além de outros crimes programados para os próximos dias. “Com o suspeito foi apreendida uma pistola e munições. Nossos investigadores descobriram que ele é um pistoleiro de facção rival e estava na região para cometer os crimes a qualquer momento”, revelou o delegado.

Com essa prisão, a Delegacia Seccional de Mamanguape retira de circulação mais um criminoso e evita a consumação de crimes de homicídio na região do Litoral Norte. Essa prática vem sendo possível graças à integração entre as forças policiais que atuam na localidade e vem apresentando grandes resultados.

A População também pode colaborar com a Polícia Civil fazendo qualquer tipo de denúncia através do número 197 (Disque-Denúncia). A ligação é gratuita e anônima, garantindo o sigilo absoluto.

28.06.2022

