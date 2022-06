Polícia prende mais um suspeito de explosão de carro-forte no Sertão da Paraíba

Marcos Antônio Barbosa da Silva Rodrigues, mais conhecido por “Marquinhos de Paulo Taba”, foi preso pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) no município de Aparecida no final da tarde desta terça-feira (28). Considerado perigoso, Rodrigues é suspeito de participar do assalto a carro-forte ocorrido no mês passado, entre os municípios de Aparecida e Pombal.

Com o suspeito, a polícia localizou duas pistolas (uma Glock, calibre 9mm e uma Taurus, calibre .40), R$ 12 mil, além de aparelhos celulares e drogas.

Rodrigues foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. De acordo com informações da polícia, Marcos Antônio ainda é responsável por comandar boa parte do tráfico na cidade de Sousa.

