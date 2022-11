Polícia prende suspeito de abusar sexualmente da própria filha de três anos, em João Pessoa

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de cometer abuso sexual contra a própria filha de três anos de idade, nesta sexta-feira (25), em João Pessoa.

O Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão do suspeito em flagrante, na creche onde a criança estuda, no bairro do Geisel.

A Polícia Civil informou que o estupro de vulnerável foi constatado após laudo pericial. Em 8 de novembro, a diretora da creche percebeu o primeiro indício ao dar banho na criança. “A criança reclamava de muitas dores, agressividade e dores na genitália, inclusive um sangramento apresentado superficial (…) na calcinha, na vestimenta íntima da criança e está apreendida na delegacia de proteção à criança”, falou delegada Wladia Holanda.

O laudo da Polícia Civil confirmou que houve atos libidinosos com conjunção carnal. “Indícios da violência estão presentes nesse exame e a diretora da creche onde a criança estuda também produziu uma prova contundente em que a criança aponta a autoria do crime ao próprio pai”, disse a delegada Wladia Holanda de Lima, da Delegacia da Mulher.