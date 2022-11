Polícia prende suspeito de cometer abuso sexual contra as próprias filhas, em Jacaraú, na Paraíba

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de cometer abuso sexual contra a própria filha, em Jacaraú, região do Vale do Mamanguape, na Paraíba. A prisão foi realizada de forma preventiva após pedido na Justiça.

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável contra uma filha, mas os policiais identificaram indícios de que ele teria cometido o mesmo ato com outras cinco filhas. Duas delas tem entre seis e oito anos de idade.

As filhas passaram por perícia e foram submetidas a exames sexológicos. As filhas mais velhas do homem saíram de casa com medo do próprio pai.

O suspeito também é investigado por cometer roubos na região.

clickpb