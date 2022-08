Polícia prende suspeito de matar ex-mulher com mais de 20 facadas no bairro de Manaíra, em João Pessoa

De acordo com as informações iniciais, a suspeita é de que o homem não aceitava o fim do relacionamento.

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de matar a ex-companheira com mais de vinte facadas, no bairro de Manaíra, em João Pessoa, na noite deste sábado (6). A prisão foi realizada por policiais do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (Beptur), no Bairro dos Novais.

De acordo com as informações iniciais, a suspeita é de que o homem não aceitava o fim do relacionamento.

A Polícia Civil informou que o casal manteve uma relação de dezesseis anos. Familiares informaram que o suspeito e a vítima estavam separados há cerca de um mês e não tinham filhos juntos.

O suspeito foi conduzido para a Central de Polícia, na Capital.

Maria Bernadete dos Santos, de 40 anos, morreu na noite deste sábado (6), vítima de mais de vinte golpes de faca. Ela foi socorrida para o Hospital de Trauma de João Pessoa, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e veio a óbito.

O sepultamento está previsto para ocorrer na tarde deste domingo (7), no cemitério Várzea Nova, em Santa Rita.