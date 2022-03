Polícia prende suspeito de ser um dos líderes do Comando Vermelho do CE, em JP

A Polícia Civil da Paraíba, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – DRACO, em conjunto com a DRACO da PC/CE, efetuou, na manhã de hoje, dia 16/03/2022, em um condomínio residencial no bairro do Valentina, nesta capital, a prisão do nacional R.D.A., 25 anos, foragido do Estado do Ceará, suspeito de ser um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho com atuação naquele estado. O preso espera o seu recambiamento para Fortaleza.

A Polícia Civil da Paraíba, em ação conjunta com a Polícia Civil do Ceará, prendeu na manhã desta quarta-feira, 16 de março, um homem de 25 anos de idade apontado como líder de uma facção criminosa instalada no estado do Ceará. Ele estava escondido em um condomínio residencial no bairro do Valentina, em João Pessoa.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) das duas polícias. O homem capturado é foragido da justiça cearense e foi localizado após troca de informações entre as corporações.

“Trata-se de uma facção criminosa de envergadura nacional, que tem se expandido para os estados. No momento da abordagem, o foragido mentiu sobre sua identidade, tentando enganar os policiais, mas foi prontamente identificado”, disse o delegado Reinaldo Nóbrega.

O homem preso foi encaminhado à delegacia, para os devidos procedimentos, e deverá ser transferido para o estado do Ceará.

