Polícia prende suspeitos de arrastão em flagrante e apreende arma e celulares roubados em Catolé do Rocha, na Paraíba

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de cometer assaltos, nesta segunda-feira (29), na zona rural de Catolé do Rocha, na Paraíba. A prisão foi efetuada por policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM).

De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos haviam cometido roubos de celulares no Sítio São Francisco, zona rural de Catolé do Rocha. Durante diligências, as guarnições localizaram os suspeitos em uma motocicleta vermelha nas proximidades do Sítio Boa Água. Após abordagem, os policiais apreenderam uma arma de fogo com numeração raspada, três munições intactas e quatro aparelhos celulares. A motocicleta foi identificada como produto de roubo.

Os suspeitos, de 18 e 22 anos, foram encaminhados com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Catolé do Rocha.

