Polícia prende suspeitos de furto a apartamento em João Pessoa e recupera relógio importado avaliado em R$ 15 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois suspeitos de cometer furto em um apartamento em João Pessoa, na noite desta segunda-feira (14). Os suspeitos foram identificados e presos em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, após informações apuradas entre a PRF e a Polícia Civil da Paraíba.

De acordo com informações iniciais, a Polícia Civil informou a Central da PRF que um veículo com dois suspeitos de furto seguia em direção a Garanhuns, em Pernambuco. As câmeras de segurança do imóvel registraram o crime e foi incluído na denúncia a lista de pertences furtados. A equipe de policiais da PRF identificou o veículo e deu ordem de parada.

No veículo, os policiais realizaram buscas e encontraram um relógio importado avaliado em R$ 15 mil, além de óculos de marca, roupas idênticas às utilizadas no ato do crime, dois aparelhos celulares, luvas e R$ 269 em espécie, além de 21 dólares.

A vítima reconheceu os pertences furtados após contato com a polícia.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

clickpb