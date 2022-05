Policiais rodoviários são assassinados por morador de rua, o homem não tinha antecedentes criminais

policiais rodoviários federais mortos nesta quarta-feira (18) aconteceu nesta noite, em Fortaleza

O crime aconteceu no trecho da rodovia BR-116 com a Avenida Oliveira Paiva, no Bairro Cidade dos Funcionários. Os agentes abordaram o homem que andava no meio da rodovia, entre os carros em movimento. Neste momento, o homem tomou a arma de um dos policiais e atirou contra eles, que morreram no local. Em seguida, o autor dos disparos foi morto por um outro policial que passava pela via. Um vídeo feito por testemunhas mostra o momento do tiroteio. É possível ouvir sete disparos.

G1