Policial é baleado em CG após reagir a assalto

Um policial militar de 39 anos foi baleado em Campina Grande, no Agreste paraibano. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira (27) após o PM reagir a um assalto.

O policial foi internado no Hospital de Trauma de Campina Grande, às 11h15, segundo informações obtidas pelo ClickPB com a assessoria da unidade. Ele foi baleado na região do peito.

O quadro de saúde do policial era considerado estável, até as 11h40, e ele passava por cirurgia, ainda segundo informações do hospital.

As primeiras informações são de que o militar reagiu a uma tentativa de assalto que seria praticado contra um pai que esperava o filho na porta de uma escola no bairro Catolé.

A Polícia Militar fez buscas na região para encontrar os criminosos. Um deles, ferido, teria sido abandonado pelo comparsa.

