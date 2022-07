Policial enfurecido destrói o carro da ex em Dona Inês-PB

Um veículo foi totalmente destruído por um homem enfurecido na manhã desta terça-feira na cidade de dona Inês. De acordo com as informações chegadas nossa redação o carro pertence a uma professora e um homem que teria destruído o veículo é seu ex-marido, um policial militar.

De Acordo com as informações repassadas à nossa reportagem, ele estaria inconformado com a separação e o fato de ex já está se relacionando com outro homem.

A professora chegou a fazer postagens nas suas redes sociais sobre esse episódio ocorrido na manhã de hoje porém horas depois apagou a postagem e excluiu a sua conta na rede social.

Ainda de acordo com as informações, o policial enfurecido é da cidade de Jacaraú, Litoral Norte, ainda tentou invadir uma residência para tirar satisfações com o atual namorado da ex.

