É com profundo pesar que noticiamos o falecimento do militar @wanderleywando na tarde desta segunda-feira (11). Formação foi confirmada pelo irmão dele.

Wanderley teve um infarto e chegou no hospital, sem vida, e nesse momento o corpo encontra-se no necrotério do @hrguarabira aguardando liberação.

Lando Lima, irmão de Wanderley disse que ele iria se submeter a uma cirurgia na coluna e estava tomando algumas medicações.

