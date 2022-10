Policial Militar é assassinado a tiros em Bayeux

O crime aconteceu por volta das 4h30, na feira pública de Bayeux. A vítima fazia o serviço de segurança de um frigorífico quando foi surpreendido por dois homens em uma moto que estariam tentando arrombar o estabelecimento. Ao notar a presença do cabo, os suspeitos atiraram, fugindo em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que a vítima estava armada, e que antes de fugir os suspeitos chegara a levar a arma do policial.

A vítima foi atingida por pelo menos quatro tiros e socorrida por um morador da região. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bayeux, onde deu entrada por volta das 5h. Conforme o técnico em enfermagem Lucas Rafael, apesar da equipe tentar os procedimentos de emergência, o policial não resistiu e morreu no local.

O policial, identificado como Reginaldo dos Santos Lins, de 51 anos, foi atingido no abdômen, no braço e na mão. A família foi informada da morte e o corpo deve ser liberado ainda no início da manhã para passar por perícia na Gerência Executiva de Medicina e Odontologia Legal (Gemol).