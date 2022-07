Policial penal é esfaqueado e morto a tiros com a própria arma em Nova Cruz

Crime ocorreu na noite do sábado (2), em um bar no município do Agreste potiguar. Vídeo registrou o crime. Suspeito foi identificado e preso neste domingo (3).

Um policial penal foi assassinado com a própria arma na noite deste sábado (2) em Nova Cruz, no Agreste potiguar. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que fugiu com a motocicleta da vítima, já foi encontrado e preso. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

A vítima foi identificada como Josinaldo Santos de Queiroz, policial penal com 12 anos de atuação. Ele morava e trabalhava em Nova Cruz.

O assassino foi identificado pelas imagens de câmeras de segurança que registraram o crime e localizado neste domingo (3), na comunidade de Barro Preto, na zona rural do município. Alberto Arnold dos Santos foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

Policial foi esfaqueado após tiros

Vítima e suspeito estavam em um mesmo bar do município, local onde o crime ocorreu. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o assassino se aproxima do policial, toma sua arma e efetua os disparos.

Após atingir o policial, o bandido sai da cena do crime e volta, atingindo a vítima com golpes de faca. Identificado como Josinaldo Santos de Queiroz, o policial morreu no local. O assassino fugiu em seguida, com a arma e a motocicleta da vítima.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (Seap), prestou solidariedade aos familiares do policial penal do Rio Grande do Norte. “A perda do policial não atinge apenas a instituição, mas toda sociedade”, destacou a secretaria.

Seap divulgou imagens do suspeito que, segundo a pasta, já foi identificado. — Foto: Cedida

Por g1 RN