Policial penal federal morre em confronto com a Polícia Militar no interior do Rio Grande do Norte

Caso aconteceu na noite do sábado (2) em Santa Maria. Segundo PM, militares teriam reagido após servidor ter feito menção de atirar contra eles.

Um policial penal federal morreu depois de entrar em confronto com a Polícia Militar na noite do último sábado (2) na cidade de Santa Maria, na região Agreste potiguar. As informações foram confirmadas pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por pessoas da região informando que havia um homem armado em uma via pública, perto da BR-304.

“A PM foi acionada e chegando ao local, o homem fez menção de atirar contra os policiais, havendo uma reação”, informou a assessoria da corporação.

Segundo a PRF, o caso aconteceu por volta das 22h50. O homem chegou a ser socorrido para o Hospital de Riachuelo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O agente penitenciário federal foi identificado como Manoel Alexandre de Assunção Neto, de 40 anos. Ele era natural de Petrolina (Pernambuco) e era lotado na Penitenciária Federal de Mossoró.

A Polícia Civil foi acionada para dar início à investigação e o Instituto Técnico-Científico de Perícia foi acionado para recolher o corpo do policial. Segundo a PM, um inquérito será aberto para apurar os fatos.