Pollyanna assume coordenação junto aos movimentos sociais na PB em prol da eleição de Lula e da reeleição de João Azevêdo

Após o pleito que a consagrou como uma das maiores lideranças progressistas da Paraíba, alcançando quase 500 mil votos para o Senado Federal, a deputada estadual Pollyanna Dutra entrou em campo liderando uma reunião com movimentos sociais em prol da eleição do presidente Lula e da reeleição do governador João Azevêdo na Paraíba. A agenda aconteceu na tarde desta terça-feira (4), em João Pessoa, e reuniu representantes do PT, PC do B, PMN, REDE, líderes sindicais e representantes de diversos movimentos sociais. Na oportunidade, a deputada assumiu a coordenação da campanha junto aos movimentos de esquerda do estado.

Conforme a deputada Pollyanna, é necessário unidade no campo progressista para a eleição de um projeto político que pense nos que mais precisam. “Nós, políticos, e a militância do campo democrático de todos os partidos, movimentos sociais, sexos, cores e credos, a partir de agora temos que esquecer qualquer picuinha ou querela passada para darmos as mãos e juntos enfrentarmos a maior batalha da nossa geração, porque na Paraíba e no Brasil estão em jogo todos os direitos conquistados na Constituição de 88. É momento de lutarmos pelo melhor para a Paraíba e para o Brasil, elegendo no segundo turno João Azevêdo governador e Luiz Inácio Lula da Silva presidente”, destacou a deputada.

Ao lado de lideranças como a presidente do PC do B, Gregoria Benário, da presidente do PMN, Lídia Moura, da coordenadora da REDESustentabilidade,Cris Almeida, de representantes do PT como Cely Andrade, Pollyanna recebeu a missão de estar à frente das ações dessa militância no estado. “Com muito orgulho, estarei à frente para repassar essa mensagem. A Paraíba já está compreendendo que é preciso avançar e o melhor projeto para o nosso estado é João e para nosso país é Lula, que trazem no centro aqueles que mais precisam. Vamos em frente, à vitória!”, complementou.

