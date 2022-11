Pollyanna Dutra confirma articulação para integrar equipe de transição de Lula

A deputada estadual paraibana Pollyanna Dutra (PSB), ex-candidata ao Senado, é cotada para ocupar um posto na equipe de transição do governo Lula. Em entrevista ao programa Arapuan Verdade, da rádio Arapuan FM, nesta terça-feira (22), Pollyanna confirmou a articulação do governador da Paraíba João Azevêdo com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

“Essa indicação foi do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, atestada pelo governador João Azevêdo como um dos nomes para a transição”, confirmou Pollyanna em entrevista acompanhada pelo ClickPB.

Geraldo Alckmin anunciou que vai divulgar ainda hoje nomes de parlamentares que farão parte da equipe de transição. Em suas redes sociais o vice-presidente eleito afirmou que o anúncio será feito às 13h.

Os parlamentares irão compor os grupos de trabalho da transição e serão, ainda, os responsáveis pelos relatórios que irão fazer “uma radiografia da gestão com recomendações para recuperarmos as políticas públicas do país”.