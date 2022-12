POPULAÇÃO DENUNCIA INVASÃO DE ‘BANDIDOS EM CASA DE JP E PM SE DEPARA COM INFLUENCERS GRAVANDO VÍDEOS’

Uma ocorrência inusitada foi registrada nesta sexta-feira (2) no bairro valentina, em joão pessoa quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que um grupo encapuzado havia invadido uma casa e todos os suspeitos estariam armados. uma guarnição conduzida pela Major Viviane ( @vivianeevieira ) , do 5º batalhão de polícia militar, foi até o local. ao abrir a porta, a dona da casa estava com uma arma de brinquedo na mão. depois de conversar com os jovens e ver os vídeos nos aplicativos, os policiais confirmaram que se tratava de digitais influencers que estava gravando conteúdo para o t!kt0k. “a gente chega em uma ocorrência e precisa avaliar bem o que está acontecendo. e manter a calma e ter e o controle emocional faz toda diferença para que tudo dê certo no final”, destacou a major. com notícia Paraíba.

Fonte: INstagram – @hyldinho02

