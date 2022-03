Por que Chris Rock levou um tapa de Will Smith? Entenda

O ator Will Smith deu um tapa a cara do comediante Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar neste domingo (27) , depois de Rock ter feito uma piada com sua mulher, Jada Pinkett Smith

A piada

Chris Rock subiu ao palco do Oscar para apresentar a categoria de melhor documentário. Rock brincou com vários convidados, e o clima estava descontraído. Ele, então, mirou em Jada Pinkett Smith para fazer a piada sobre sua cabeça raspada. “Jada, eu amo você. ‘G.I. Jane 2, mal posso esperar para ver'”, disse.

No momento da piada, Jada fecha o semblante em desaprovação. A plateia também parece reage.

Oscar 2022: Veja cena a cena a agressão de Will Smith contra Chris Rock

No filme “G.I. Jane”, chamado no Brasil de “Até o limite da honra”, de 1997, a protagonista é vivida por Demi Moore, que tem a cabeça raspada. Jada, no entanto, tem alopecia, condição capilar que a faz perder o cabelo.

A reação

Chris Rock insiste que a piada foi boa e se surpreende quando avista Will Smith, a passos largos, indo em sua direção. “Lá vem ele”, diz. Rock, de mãos para trás e rindo. A plateia aplaude a presença de Smith que em segundos, dispara o tapa na cara de Rock.

Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock e, em seguida, ganha Oscar de melhor ator

O comediante continua com as mãos para trás e diz, impressionado, “Will Smith just smacked the shit out of me”, em tradução livre, algo como “Will Smith acabou de me esmurrar”.

Tapa will Smith em Chris Rock — Foto: Brian Snyder/Reuters

No momento, não fica claro se a agressão fazia parte de uma encenação. A plateia ri e Smith volta para seu lugar, ao lado de Jada. Ao sentar, o ator grita para o comediante parar de falar de sua mulher. “Tire o nome da minha mulher da p**** da sua boca.”

Rock ainda tenta acalmar Smith, que neste momento fica ainda mais nervoso. “Foi apenas uma piada sobre G.I. Jane”, justifica Rock. O ator volta a gritar para que ele pare de falar o nome da sua mulher.

A plateia fica em silêncio e Rock concorda: “eu vou, ok?”, disse constrangido. “Esta foi a melhor noite da história da televisão”, completou ao se recompor para continuar com o anúncio da categoria.

Smith chegou a ser acalmado por Jada e Denzel Washington, que estava sentado perto do ator.

Denzel Washington e Jada Pinkett Smith conversam com Will Smith depois de ele bater em Chris Rock no Oscar 2022 — Foto: Brian Snyder/Reuters

O pedido de desculpas

Will Smith se emociona no discurso pelo Oscar de melhor ator — Foto: Brian Snyder/Reuters

A cerimônia continuou e Will Smith levou o prêmio de melhor ator, por “King Richard: criando campeãs”. Muito emocionado, Smith começa seu discurso de pouco mais de dois minutos dizendo que Richard Williams foi um defensor feroz de sua família e se diz impressionado com o “que Deus está me chamando para fazer e estar neste mundo”.

Ele afirmou que neste filme, precisou protege Aunjanue Ellis (atriz que interpreta Oracene Brandy Williams), “que é uma das pessoas mais fortes e delicadas que já conheci”, diz. “Eu tenho que proteger Saniyya [Sidney] e Demi [Singleton], as duas atrizes que interpretam Vênus e Serena. Estou sendo chamado em minha vida para amar as pessoas. E para proteger as pessoas e ser um rio para o meu povo.”

No discurso, ele continua declarando que para fazer o que os artistas fazem, é preciso ser capaz de aceitar abusos. “Você precisa ter a capacidade de aceitar as pessoas falarem mal de você. Neste ramo, você tem que ser capaz de aceitar as pessoas desrespeitando você e você tem que sorrir e fingir que está tudo bem”, disse.

“Denzel [Washington] me disse alguns minutos atrás: ‘No seu momento mais alto, tenha cuidado, é quando o diabo vem para você’. Eu quero ser um vaso para o amor. Quero agradecer a Vênus e Serena… e toda a família Williams por me confiar sua história”, continua.

Ele completa dizendo que gostaria de ser o embaixador “desse tipo de amor, de cuidado, de preocupação”. E em seguida, se desculpa com os presentes. “Quero me desculpar com a Academia, quero me desculpar com todos os meus colegas indicados”, afirma.

“Este é um momento lindo e não estou chorando por ganhar um prêmio. Não se trata de ganhar um prêmio para mim; é sobre ser capaz de iluminar todas as pessoas… e todo o elenco e equipe de King Richard e Venus e Serena e toda a família Williams.”

Ele ainda diz que a arte imita a vida. “Eu pareço o pai maluco, assim como disseram sobre Richard Williams! Mas, o amor vai fazer você fazer coisas loucas”, completa.