Por unanimidade, TRE aprova candidatura de Célio Alves a deputado estadual

O Tribunal Regional Eleitoral — TRE — da Paraíba julgou procedente o registro de candidatura a deputado estadual do radialista e ex-secretário do Orçamento Democrático Celio Alves, do PSB. A decisão foi tomada por unanimidade e de acordo com o parecer do Ministério Público Eleitoral, emitido de forma oral durante a sessão.

“Recebo a decisão com tranquilidade e sem surpresa, pois sempre primei por uma vida pública alicerçada na retidão e nos melhores propósitos. Agora, é intensificar a campanha para mostrar ao povo da Paraíba que um filho do povo pode ser deputado estadual e defendê-lo com garra e compromisso”, disse Célio Alves.

O candidato a deputado estadual ressaltou que a sua candidatura tem perfil totalmente popular. “Esse nosso projeto surge da vontade coletiva, não tem dono, não se presta a defender interesses e privilégios de famílias ou grupos que se tornaram profissionais da política. Buscamos ganhar consciências, jamais comprar”, afirmou.

