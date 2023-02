Porta-voz de Biden: EUA nunca receberam pedido de extradição de Bolsonaro

Karine Jean-Pierre disse não querer se adiantar à reunião entre Lula (PT) e Joe Biden, mas afirmou que nunca houve um pedido formal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fosse expulso dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca fez a declaração hoje, durante coletiva de imprensa diária do governo americano.

“Nunca recebemos nenhum pedido a respeito disso, mas não vou me adiantar à reunião que vai acontecer daqui a pouco”, disse Jean-Pierre aos jornalistas. “Lula vai responder a muitas perguntas de todos vocês.”.

Lula afirmou que não pediria extradição de Bolsonaro a Biden

Em entrevista à CNN americana, o petista citou os processos envolvendo a pandemia de covid-19 e a tragédia yanomami — Lula chama ambas de casos de genocídio —, e disse acreditar que Bolsonaro voltará ao Brasil para se defender.

“É uma coisa muito grave que aconteceu lá [em Roraima]. E ele [Bolsonaro] incentivava os garimpeiros, incentivava a jogar mercúrio na água, incentivava poluir a água que as pessoas bebiam naquele mundo bem escondido do restante do país”, afirmou.

Encontro deve tratar de Amazônia e democracia

Lula já chegou na Casa Branca para a reunião com o presidente dos Estados Unidos. Segundo o Itamaraty, a reunião com Biden terá três temas principais: a defesa da democracia, dos direitos humanos e do meio ambiente.

Também é esperado que ambos discutam a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Essa é a terceira viagem internacional de Lula, após passagens por Argentina e Uruguai em janeiro. Ele ainda deve visitar em breve China e Portugal, em datas ainda não definidas.

uol

