Posse de Lula: 12 chefes de Estado já confirmaram presença

De acordo com Janja, o carro da posse – o Rolls-Royce conversível preto, do modelo Silver Wraith – estaria danificado, mas a previsão é de seja consertado até a posse de Lula. “Lula estará no conversível, em carro aberto. Não tem, até o momento, algo que mude no protocolo. Estamos falando com as Forças de Segurança”, explicou.

A transição espera 300 mil pessoas para a posse. Além disso, há conversas com o cerimonial em relação aos tiros de canhões (21 tiros), que podem ser substituídos devido aos barulho. “Conversamos com o GT de Direitos Humanos e o barulho afeta os autistas, é uma demanda desse grupo”, declarou a futura primeira-dama.

Cronograma previsto pelo gabinete de transição dia 1º

