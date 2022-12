Posse do Lula: veja roteiro, horários e como será o evento em Brasília

No próximo domingo (1º), acontece a posse de Lula (PT) em Brasília como presidente. O roteiro do evento será dividido em três momentos distintos: Manhã: Cortejo popular e início dos shows do Festival do Futuro Tarde: Cerimonial da posse do presidente Noite: Sequência de shows do Festival do Futuro.

Manhã da posse do Lula: início dos shows O Festival do Futuro foi organizado pela futura primeira-dama, Janja. Ele acontecerá na Esplanada dos Ministérios.

A entrada é gratuita, e não será necessária a retirada de ingresso antecipado. A partir das 10h, rola a abertura do evento, com um cortejo popular. Em seguida, no palco Elza Soares acontecerá o espetáculo “Brasília, Capital de Todos os Ritmos”, com canções de representatividade cultural do Brasil.

As apresentações serão interrompidas às 13h para que as pessoas acompanhem as cerimônias oficiais da posse.

Tarde da posse do Lula: o roteiro do cerimonial

13h45 – Chegada de convidados, chefes de Estado e de governo ao Congresso;

14h20 – Chegada do presidente eleito e vice-presidente à Catedral de Brasília;

14h30 – Desfile do cortejo presidencial em carro, da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional, em percurso que deve durar 10 minutos;

14h40 – Recepção de Lula e Alckmin no Congresso pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado;

15h – Abertura da sessão solene de posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

15h50 – Deslocamento do presidente e do vice para a Sala de Audiência.

Ainda não se sabe se Lula desfilará em carro aberto ou blindado pelas ruas de Brasília (DF) – tudo irá depender do clima no horário do evento e das orientações de segurança do petista. Noite da posse do Lula: sequência do Festival do Futuro Com o final das cerimônias, os shows retornam às 18h30. As performances funcionaram com revezamento nos palcos: um show no palco Gal Costa e outro no palco Elza Soares. Lula já afirmou que irá participar do evento. A organização aponta que haverá transmissão online, mas ainda não indicou em quais canais. O evento terá a apresentação de Titi Müller e Paulo Vieira e contará com shows de: Aíla, Alessandra Leão, Almério BaianaSystem, Chico César, Daniel Ganjaman, Duda Beat, Fernanda Takai, Fernanda Abreu, Francisco El Hombre, Gaby Amarantos, Geraldo Azevedo, Os Gilsons, Jaloo, Jards Macalé, Johnny Hooker, Juliano Maderada, Kaê Guajajara, Kleber Lucas, Lirinha, Luedji, Luna Lukinhas Leonardo Gonçalves, Leoni, Marcelo Jeneci, Margareth Menezes, Maria Rita, Martinho da Vila, MC Rahell, Odair José, Otto, Pabllo Vittar, Paulinho da Viola, Paulo Miklos, Rogéria Holtz, Salgadinho, Tereza Cristina, Thalma de Freitas, Tulipa Ruiz, Urias, Valesca Popozuda, Zélia Duncan.

Uol

