Uma dupla de criminosos assaltaram duas funcionárias do posto de combustíveis caipira na cidade de Guarabira, na tarde desta terça-feira (3). Armados com armas de fogo, eles surpreenderam as funcionárias em um momento de pouca movimentação no estabelecimento comercial.

Câmeras gravaram a ação dos bandidos. Eles levaram cerca de R$ 800 e dois celulres.

