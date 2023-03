Praias em Mataraca, Rio Tinto e Baía da Traição são consideradas próprias para o banho

Quatorze trechos de praias estão impróprios para banho no Litoral da Paraíba, de acordo com o relatório de balneabilidadedivulgado pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). Segundo o levantamento, são 10 áreas localizadas em João Pessoa, duas em Pitimbu e duas em Cabedelo.

Os outros pontos monitorados, situados em Mataraca, Baía da Traição, Rio Tinto, Lucena e Conde tiveram a qualidade das águas classificada como própria.

A análise da balneabilidade da água foi realizada entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março e é válida até o dia 10 do mesmo mês, data da nova divulgação de relatório. As demais praias monitoradas continuamente pela Sudema estão liberadas para o banho.

Praias impróprias para banho no Litoral da Paraíba



João Pessoa

Bessa I, em frente a desembocadura do Maceió do Bessa;

Manaíra, em frente ao N° 1461 da Av. João Maurício

Manaíra, em frente ao Nº 315 da Av. João maurício;

Manaíra, no final da Av. Ruy Carneiro;

Cabo Branco, em frente a rotatória do Cabo Branco;

Farol do Cabo Branco, em frente a galeria de águas pluviais;

Penha, em frente a desembocadura do Rio Cabelo;

Jacarapé, em frente a rua do Centro de Convenções;

Sol, em frente a desembocadura do Riacho Camurupim.

Arraial, em frente a desembocadura do Rio Cuiá

Pitimbu



Maceió, em frente a desembocadura do riacho Engenho Velho;

Azul/Santa Rira, em frente as galerias de águas pluviais;

Cabedelo

Formosa, no final da Rua Monsenhor José Coutinho da Silva;

Areia Dourada, no final da Rua Projetada

