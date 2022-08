Prazo para pedir VOTO EM TRÂNSITO se encerra na próxima quinta-feira (18)

Até o dia 18 de agosto, é possível solicitar o voto em trânsito para o primeiro, segundo ou ambos os turnos. Eleitores em trânsito no território nacional têm assegurado o direito de votar para escolher presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital em urnas especialmente instaladas nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. (Res. TSE nº 23.669/2021).

O voto em trânsito está previsto na Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral) e cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) divulgar, com antecedência, onde haverá voto em trânsito. As seções destinadas a esse fim devem conter no mínimo 50 e no máximo 400 eleitores. Se o número de eleitores não atingir o mínimo previsto, o TRE agregará a seção eleitoral a outra mais próxima, visando garantir o exercício do voto.

Caso o eleitor habilitado para votar em trânsito não compareça à seção, ele deverá justificar a ausência, inclusive se estiver no seu domicílio eleitoral de origem no dia da eleição. A justificativa de ausência nos dias de votação não poderá ser feita no município por ele indicado para o exercício do voto. A justificativa deve ser feita, preferencialmente, por meio do aplicativo e-Título ou, excepcionalmente, do formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE).

A habilitação para o voto em trânsito não transfere ou altera quaisquer dados da inscrição eleitoral. Após as eleições, a vinculação do eleitor com sua seção de origem são restabelecidas automaticamente.

As eleições acontecem no dia 02 de outubro, em primeiro turno, e 30 de outubro, se houver segundo turno.

Até esta segunda-feira (15), já houve 3.013 requerimentos de habilitação para Voto em Trânsito, no 1º turno, no estado da Paraíba, sendo 2.485 para João Pessoa e 528 para Campina Grande.

Como funciona

Os pedidos para voto em trânsito devem ser feitos em atendimento presencial, mediante documento oficial com foto. Não há a opção de solicitação pela internet.

Os locais de votação preparados para receber o voto em trânsito podem ser consultados

PASSO A PASSO

Quem pode: quem está com o título regular.

Consulte a situação eleitoral.

Fonte: TRE-PB

