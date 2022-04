Pré-candidata a presidente pelo MDB, Simone Tebet perde apoio de Veneziano e lideranças do partido no Nordeste: “apoio a Lula é unanimidade”

Apesar de ter oficialmente uma pré-candidata a presidência da República, o MDB não vem conseguindo reunir uma unidade nacional em nome da postulante, a senadora Simone Tebet.

Enquanto que nos estados do Sul e Sudeste, os dirigentes têm reafirmado o apoio à parlamentar, no Nordeste a unamidade é em torno da pré-candidatura do ex-presidente Lula (PT), conforme declaração do próprio senador Veneziano Vital ao ClickPB nesta quarta-feira (13).

De acordo com o ex-prefeito de Campina Grande, que agora concorre ao cargo de governador da Paraíba, “as relações entre o MDB, o presidente Lula e o PT no Nordeste são muito diferentes das relações do Sul e do Sudeste do país”. Ainda segundo o senador, os posicionamentos divergentes são aceitos pelo próprio presidente nacional da sigla, o deputado federal Baleia Rossi.

Além de Veneziano, Lula tem apoio dos emedebistas Renan Calheiros, de Alagoas, e do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, do Ceará. Em contrapartida, Lula apoia Veneziano na disputa pelo Palácio da Redenção, apesar do seu vice na chapa, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), ser do mesmo partido do governador João Azevêdo (PSB), postulante à reeleição.

Ainda assim, Veneziano ressalta que a união histórica entre o PT e o MDB no estado são fundamentais para o sucesso nas Eleições deste ano.

“Essa parceria foi reafirmada e consolidada na conversa que mantivemos no jantar da última segunda-feira, eu, a senadora Nilda Gondim, o senador Randolfe Rodrigues, que é o Coordenador Nacional da campanha do PT e o presidente Lula. Não haveria apresentação minha e de Ricardo Coutinho como pré-candidatos na Paraíba se não houvesse um apoio decisivo de Lula”, concluiu.

