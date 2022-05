Pré-candidato à federal, Wilsinho recebe apoio de ex-prefeito de Pilõezinhos-PB

O pre-candidato a deputado federal Wilson Gomes Filho (Wilsinho) (PL), foi o entrevistado do Manhã de Notícias, desta quarta-feira (18), na TVMIDIA. Na ocasião ele falou do lançamento da sua pré-candidatura, ocorrida no ultimo sábado (14) em evento bem prestigiado por lideranças políticas, a exemplo do deputado federal Welington Roberto (PL), e do pré-candidato à senador Bruno Roberto (PL), entre outros.

Wilsinho reconheceu que demorou a lançar seu nome, e com isso deixou de conseguir alguns apoiadores, da base politica do prefeito Marcus Diôgo(PSDB) e da deputada estadual Camila Toscano (PSDB), do qual ele também faz parte.

Wlsinho, disse que decidiu encarar o desafio após consultar amigos e apoiadores, além de reconhecer que é de fundamental importância para Guarabira e região, ter um federal filho da terra. Ele salientou que através de seus pedidos, Guarabira e outras cidades conseguiram recursos para compras de equipamentos e construção de obras, oriundos das emendas apresentadas pelo deputado federal Welington Roberto.

Satisfeito com o engajamento de sua equipe, ele disse que tem o melhor time de apoiadores.

Wilsinho conseguiu o importante apoio do ex-prefeito de Pilõezinhos, Nado Mendes, do MDB. Veja a entrevista na integra.

