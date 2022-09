Preço da gasolina oscila R$ 0,40 e chega a R$ 4,59 em João Pessoa, mostra pesquisa

A diferença no preço da gasolina comum na Capital está em R$ 0,40, oscilando entre R$ 4, 590 (Cow Boy – Valentina) e R$ 4,990 (postos Fan Mah – Mandacaru, Verão – Torre e Santa Rita – Mangabeira) para pagamento à vista, registra pesquisa comparativa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor no dia 28 de setembro, os mesmos encontrados no levantamento da semana passada.

O Procon-JP, que realizou a pesquisa em 108 postos da Capital, mostra que o produto reduziu o preço em 23 estabelecimentos e manteve em 85 em relação à pesquisa anterior, com média de R$ 4,884 e variação de 8,7%. Para pagamento no cartão, os preços da gasolina comum oscilam entre R$ 4,590 e R$ 5,040.

Já o preço do produto aditivado foi encontrado entre R$ 4,790 (Extra Petróleo – Mangabeira) e R$ 5,290 (Frei Damião – Ipês e Cidade – Jardim Cidade Universitária), registrando queda de R$ 0,40 no maior preço, uma variação de 10,4%, com diferença de R$ 0,50 e média de R$ 5,050.

Álcool – Quanto ao álcool, o menor preço se manteve o mesmo da semana passada, R$ 3,270 (Master Gás – Tambauzinho), mas o maior voltou a reduzir, caindo de R$ 4,950 para R$ 3,990 (postos Verão – Torre e Setta – Alto do Mateus), com a média em R$ 3,396, diferença de R$ 0,72 e variação de 22%. Oitenta postos diminuíram e 24 mantiveram o valor registrado na pesquisa do último dia 21.

Diesel – O diesel S10 mostra nova redução no menor preço (R$ 0,19), saindo de R$ 6,460 para R$ 6,270 (Extra Petroleo – Mangabeira), com o maior se mantendo em R$ 6,990 (Posto Z – Jardim Cidade Universitária), com média de R$ 6,583, variação de 11,5% e diferença de R$ 0,72. Se comparado à pesquisa anterior, o produto reduziu em 53, se manteve em 47 e aumentou o preço em um posto.

O diesel comum também mostra redução no menor preço, que saiu de R$ R$ 6,390 para R$ 6,290 (postos Frei Damião – Ipês, Independência – Tambiá, BSB – Bancários, Estrela – Geisel, e Raniere Mazilli – Cristo), com o maior caindo de R$ 6,990 para R$ 6,980 (Almeida – Novais) em relação à semana passada.

GNV – O preço do Gás Natural Veicular (GNV) vem se mantendo entre R$ 4,950 (Maxi – Oitizeiro) e R$ 5,390 (Bancários – Bancários), com diferença de R$ 0,44, variação de 8,9% e média de R$ 5,018. Todos os 12 revendedores visitados pela pesquisa do Procon-JP esta semana mantiveram os preços quando comparados ao último dia 21 de setembro.

