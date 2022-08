Preço do etanol cai e litro pode ser encontrado por R$ 4,77 em João Pessoa

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 23 Estados na semana passada e subiram em apenas outros três (Alagoas, Maranhão e Mato Grosso) além do Distrito Federal, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol recuou 25,46% na semana em relação à anterior. Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no país caiu 13,61%. Em João Pessoa, o menor encontrado é R$ 4,77 em João Pessoa.

Os critérios consideram que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Gasolina

Preço da gasolina estabiliza em R$ 5,49 na manhã desta terça-feira (2), em João Pessoa, registrado em dois postos, um no Bairro dos Estados e o outro no Jardim Oceania. Nesta terça-feira havia um posto vendendo a gasolina promocionalmente a R$ 5,33. As informações sobre esses postos estão disponíveis no aplicativo Preço da Hora.

O ICMS dos estados foi padronizado na faixa de 17% a 18% para combustíveis, transporte público, energia elétrica e serviços de comunicação – antes, a cobrança sobre alguns desses produtos, superava 30% em alguns estados. A medida aprovada pelo Congresso, atendeu a uma tentativa do governo Jair Bolsonaro de reduzir o preço dos combustíveis.

Os preços nas bombas dos postos de fato caíram, mas alguns governadores reclamam que a arrecadação dos estados caiu junto.

O ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Constitui a mais importante fonte de arrecadação dos estados, que são obrigados a repassar 25% da arrecadação aos municípios.

clickpb