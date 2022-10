Preço do gás de cozinha oscila entre R$ 105 e R$ 120 em João Pessoa, mostra pesquisa

O preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha está oscilando entre R$ 105 e R$ 120, registra pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), no dia 24 de outubro, em 37 revendedores de 26 bairros da Capital. O produto está com diferença de R$ 15, variação de 14,3% e média de R$ 113,03.

Em comparação com o levantamento realizado no último dia 6 de setembro, o menor preço caiu R$ 5, com o maior permanecendo o mesmo. O Procon-JP também traz preços do botijão, cheio, de 13 quilos.

O estabelecimento que está praticando o menor preço está instalado no bairro Treze de Maio (Casa do Gás). Já o maior valor foi encontrado nos seguintes locais: Arlete Gás (Manaíra); Bancários Gás (Bancários); Nilson Gás (Mangabeira); Kiko Gás e ADM Gás (Alto do Mateus); Mercadinho Pedro Gondim (Pedro Gondim); e Zeca Gás (Geisel).

Cartão – Para pagamento no cartão de crédito, o Procon-JP encontrou o menor preço a R$ 110 (Casa do Gás – Treze de Maio e Britos Gás – Expedicionários) e o maior a R$ 130, no Depósito do Tito (Torre), com média de R$ 117,15, variação de 18,2% e diferença de R$ 20.

Botijão cheio – A pesquisa traz preços, ainda, do botijão de 13 quilos para quem está pensando em comprar o vasilhame cheio, que pode desembolsar entre R$ 280 (Depósito D’Almir – Bairro dos Estados, Gira Gás – Jardim Cidade Universitária e Roberto Gás – Esplanada) e R$ 350 (Ferreira Gás – Cristo), com diferença de R$ 70, média de R$ 297,78 e variação de 25,01%.

