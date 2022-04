Preço do gás de cozinha permanece sem redução na Paraíba e sindicato diz que percentual das distribuidoras poderá ser menor que os 5% da Petrobras

Revendedores no estado aguardam o pronunciamento das distribuidoras sobre a redução aplicada pela petroleira no Brasil a partir de hoje.

O preço do gás de cozinha foi oficialmente reduzido a partir de hoje (9) para as distribuidoras. Conforme foi anunciado ontem pela Petrobras, o reajuste é de 5,58%, o que representa na prática uma redução em torno de R$ 3 no botijão de 13kg.

Em contato com o ClickPB, o presidente do Sinregás (Sindicato dos Revendedores de Gás de Cozinha da Paraíba), Marcos Antônio Bezerra, afirmou que os revendedores no Brasil aguardam a redução no preço por parte das distribuidoras, que só devem aplicar o reajuste na próxima semana.

“À nível Brasil, não houve nenhum impacto ainda porque, apesar de anunciado, as distribuidoras ainda não se pronunciaram e a gente compra das distribuidoras”, disse.

Marcos informou, no entanto, que há uma grande possibilidade do percentual do reajuste nas distribuidoras vir menor que o divulgado pela petroleira.

“Dificilmente as distribuidora irão passar esse mesmo patamar [5,58%] para a revenda. Por exemplo, se elas disserem que será inferior aos R$ 3, então a gente só poderá repassar para o consumidor o que receber dela”, concluiu.

O preço médio do botijão de 13kg que é revendido na Paraíba está entre R$ 115 e R$ 120.

clickpb