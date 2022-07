Preço do gás de cozinha tem diferença de mais de R$ 25 em João Pessoa

A pesquisa visitou 41 revendedores do produto em 26 bairros da Capital no dia 5 de julho.

Pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor encontra diferença de R$ 25,01 no preço do botijão do gás de cozinha de 13 quilos na Capital para pagamento à vista, oscilando entre R$ 99,99 (Posto Setta – Ilha do Bispo) e R$ 125,00 (Disk Gás e Água – Altiplano), média de R$ 114,31 e variação de 25%. O levantamento traz, ainda, preços do vasilhame (cheio) do gás de cozinha (diferença de R$ 240,00) e do garrafão de 20 litros de água mineral (diferença de R$ 10,00).

Para pagamento no cartão de crédito, o menor preço foi encontrado a R$ 109,95 em JDS Gás (Colinas do Sul) e, o maior, a R$ 130,00 (Disk Gás e Água – Altiplano e Kiko Gás (Alto Mateus), com média de R$ 118,84, variação de 18,2% e diferença de R$ 20,05. A pesquisa visitou 41 revendedores do produto em 26 bairros da Capital no dia 5 de julho.

Os outros preços mais em conta para pagamento à vista do gás de cozinha foram encontrados a R$ 109,95 (JDS Gás – Colinas) e a R$ 110,00 (em 12 revendedores. Já o preço do botijão cheio do gás de cozinha foi encontrado oscilando entre R$ 110,00 (Alex Gás– Cruz das Armas) e R$ 350,00 (Ferreira Gás – Cristo), diferença de R$ 240,00, média de R$ 280,00 e variação de 218,2%.

Água mineral – Os preços do garrafão de 20 litros da água mineral na Capital foram encontrados oscilando entre R$ 8,00 (Alex Gás – Cruz das Armas), na marca Itacoatiara, e o maior praticado a R$ 18,00 (Ferreira Gás – Cristo), na marca Indaiá. O levantamento de preços visitou 38 pontos de revenda do produto e traz preços das marcas Indaiá, Itacoatiara, Sublime, Ideal e Platina.

