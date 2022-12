Preço do gás de cozinha terá redução a partir de sexta-feira na Paraíba

O presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Paraíba (Sinregás), Marcos Antônio, disse que o valor do desconto ainda será calculado com base no que as distribuidoras repassarem aos vendedores.

Após a Petrobras anunciar redução no preço do Gás de cozinha de 9,8% a partir desta quinta-feira, o consumidor na Paraíba deverá economizar com o repasse que será feito até sexta-feira (9). Em entrevista ao ClickPB, o presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Paraíba (Sinregás), Marcos Antônio, disse que o valor do desconto ainda será calculado com base no que as distribuidoras repassarem aos vendedores.

“Temos a expectativa de que até sexta-feira esse preço esteja sendo reduzido ao consumidor. Tudo vai depender da porcentagem que as distribuidoras repassarão aos vendedores”, disse ao ClickPB.

Atualmente o consumidor desembolsa entre R$ 110 a R$ 120 pelo botijão de gás de cozinha. O sindicalista destaca que essa é a quinta queda consecutiva ao longo de 2022. O último anúncio de mudança no preço havia sido em 16 de novembro, quando a Petrobras reduziu o preço do gás de cozinha de R$ 3,7842 para R$ 3,5842/kg, queda de 5,3%.

A partir desta quinta-feira (8), o preço médio de venda de GLP da estatal para as distribuidoras passará de R$ 3,5837/kg para R$ 3,2337/kg, uma redução de 9,8%. Com a redução, o preço médio cobrado pela Petrobras no botijão de 13 kg passa a valer R$ 42,04, refletindo redução média de R$ 4,55.

clickpb