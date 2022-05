Preço do litro da gasolina sofre mais um reajuste e pode ultrapassar R$ 7,29 em postos de João Pessoa

O Procon-JP está notificando todos os postos que aumentaram os preços nos últimos dias para justificarem reajuste.​

Seguem os aumentos no preço dos combustíveis e o litro da gasolina em João Pessoa sofreu mais um reajuste nesta quinta-feira (5). Dados da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor registrou valores oscilando entre R$ 6,890 (Elesbão – Água Fria) e R$ 7,290 (Big –Tambaú), com média de R$ 6,993, diferença R$ 0,40 e variação de 4,4% para pagamento à vista ou no cartão. O preço do litro pode ultrapassar R$ 7,29.

O Procon-JP, que visitou 109 postos que estavam em atividade no dia 5 de maio, constatou que o menor preço da gasolina comum subiu em 53 postos, reduziu em oito e se manteve em 47 se comparado à pesquisa anterior. Quanto ao produto aditivado, o preço foi registrado entre R$ 6,954 (Extra Petróleo – Mangabeira) e R$ 7,490 (Frei Damião – Bairro dos Ipês, Shopping Bessa – Bessa e Araújo – Cristo), diferença de R$ 0,54, variação de 7,7% e média de R$ 7,220.

O Procon-JP está notificando a partir desta quinta-feira (5), todos os postos que aumentaram os preços dos combustíveis nos últimos dias para que justifiquem o reajuste. O secretário Rougger Guerra salienta que a notificação será para aumentos em qualquer tipo de combustível, a exemplo dos revendedores do Gás Natural Veicular (GNV), que subiram o menor preço do produto em 27 centavos da semana passada para cá.

Álcool – O álcool mostrou alta no menor preço, subindo 12 centavos nas duas últimas semanas, oscilando entre R$ 5,270 (Expressão – Centro e Ferrari – Centro), com o maior se mantendo em R$ 5,890 (São Severino – BR-230), com média de R$ 5,616, diferença de R$ 0,62 e variação de 11,8%. Quando comparado à pesquisa anterior, o produto não teve redução em nenhum estabelecimento, aumentou em 77 e se manteve em 27.

Diesel S10 e comum – O diesel S10 manteve o menor preço registrado na semana passada: R$ 6,430 (Expressão – Centro), com o maior também se mantendo em R$ 6,990, preço praticado em 20 postos da Capital. A média está R$ 6,803, variação de 8,7% e diferença de R$ 0,56, registrando aumento em 29 postos, reduzindo em nove e se mantendo em 61 em relação ao último dia 27 de abril. O diesel comum manteve o menor preço em R$ 5,340 (Esutra – Ernani Sátyro), com o maior subindo de R$ 6,840 para R$ 6,890 (Global Sul – Colinas do Sul), com média de R$ 6,525.

GNV – O menor preço do Gás Natural Veicular (GNV) registrou alta de R$ 0,27, saindo de R$ 5,080 para R$ 5,350 (praticado em 8 postos), com o maior se mantendo em R$ 5,490 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial) com diferença de R$ 0,14, variação de 2,6% e média de R$ 5,376. Onze revendedores do produto aumentaram o preço em relação ao último dia 27 de abril, e apenas um manteve o mesmo valor.