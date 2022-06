Preço dos combustíveis começa a baixar na Paraíba e presidente do Sindipetro-PB diz que expectativa é de que haja mais redução nos próximos dias

De acordo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Derivados de Petróleo na Paraíba (SINDIPETRO-PB), Omar Haddad, se a Paraíba seguir a Lei Complementar que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que limita o ICMS, haverá uma redução ainda maior nos próximos dias.

A expectativa da queda nos preços dos combustíveis começa a dar sinais e o consumidor já abasteceu nesta quarta-feira com o preço do litro da gasolina menor que nos últimos dias. De acordo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Derivados de Petróleo na Paraíba (SINDIPETRO-PB), Omar Haddad, se a Paraíba seguir a Lei Complementar que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que limita o ICMS, haverá uma redução ainda maior nos próximos dias.

O consumidor paga o preço médio da gasolina na Paraíba de R$ 7,24, mas já é possível encontrar gasolina sendo vendida a R$6,53 em um posto de gasolina em Camboinha, região metropolitana de João Pessoa.

“Com a homologação da PEC, os impostos federais já foram zerados e já estamos recebendo produto novo sem os impostos PIS, COFINS, CID. Se a Paraíba aplicar essa nova medida haverá uma redução ainda maior nos preços”, disse em entrevista ao programa Arapuan Verdade, desta quarta-feira (29).

Antes da pandemia, o litro da gasolina era menor que R$ 4, e passou a subir sem freio com a política da Petrobras de reajustar conforme o mercado internacional, chegando a quase R$ 8 na Paraíba. Existe a previsão que a partir do dia 1 de julho o valor não passe de R$ 6.

