Prefeita de Araçagi-PB garante votação expressiva para todos os seus candidatos

A prefeita de Araçagi-PB, Josilda Macena, mostrou que é a maior liderança política do município, nestas eleições de 2022, não pelos seus olhos verdes, mas pelo trabalho administrativo que está realistando, de forma nunca vista na história da política local. Josilda mostrou que além de excelente administradora, é também uma grande líder política. Ao lado do marido, Val Leite, principal colaborador de sua administração, deram uma votação com larga margem de votos para os seus candidatos. Veja os números:

Resultado Final De Araçagi 100% das urnas apuradas “Atualizado”

Dep Estadual:

41,59% Camila 4.151 votos

25,52% João Gonçalves 2.547 votos

Diferença: 1.604 votos

Dep Federal:

42,38% Ruy: 4.198 votos

16,59% Hugo: 1.643 votos

Diferença: 2.555 votos

Senador:

45,85% Bruno: 4.062 votos

22,84% Efraim: 2.024 votos

Diferença: 2.038 votos

Governador:

47,82% Pedro: 4.467 votos

38,12% João: 3.561 votos

Diferença: 906 votos

Presidente:

80,40% Lula: 8.345 votos

15,00% Bolsonaro: 1.557 votos

2,70% Ciro: 280 votos

Fonte: Site Poder360

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram