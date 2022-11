Prefeita de Bayeux, Luciene Gomes, estaria prestes a renunciar cargo após rombo milionário nos cofres públicos

O áudio publicado no início da tarde desta sexta-feira (18), no programa Arapuan Verdade, fala em ‘rombo’ milionário nos cofres da prefeitura.

Um áudio que circula nas redes sociais denuncia que a prefeita de Bayeux, Luciene Gomes (PDT) estaria prestes a renunciar ao cargo. O áudio publicado no início da tarde desta sexta-feira (18), no programa Arapuan Verdade, fala em ‘rombo’ milionário nos cofres da prefeitura.

Ainda na mensagem, o áudio diz que a prefeita Luciene estaria combinando a venda de sua renúncia. “Estão sabendo que a prefeita Luciene Fofinho irá renunciar. O fuxico na cidade é que ela vendeu a renúncia por R$ 2 milhões e tem um rombo financeiro que vai estourar a qualquer momento. Atenção Policia Federal, atenção Gaeco!”, diz a voz do áudio como acompanhou o ClickPB.

Luciene assumiu o cargo em agosto de 2020, após a renúncia do então prefeito, Berg Lima. No mesmo ano, foi eleita com 21.103 votos (39,21%) para mais quatro anos no posto de gestora.

