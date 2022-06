Prefeita de Pedro Régis fala de parcerias com colegas e programação do São João

Michele Ribeiro, prefeita do município de Pedro Regis, Litoral Norte da Paraíba, foi entrevistada no Manhã de Notícias, da TVMIDIA, desta quarta-feira (8), e falou sobre a programação do São João que está retornando após dois anos de pandemia, e da parceria com prefeitos das cidades de Duas Estradas, Serra da Raiz, Lagoa de Dentro, Jacarau, na organização do evento denominado Arraiá do Interior.









